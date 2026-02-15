La classifica finale del gigante femminile alle Olimpiadi | Brignone vince doppio argento Della Mea a 0.05 Tutti i distacchi

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver già vinto il superG, e questa vittoria ha permesso all’Italia di salire sul podio con un risultato storico. La campionessa italiana ha affrontato la discesa con grande determinazione, battendo le rivali di pochi centesimi e portando a casa anche la seconda medaglia d’argento per la squadra azzurra. La distanza tra Brignone e le altre concorrenti si è ridotta a pochi decimi, dimostrando la competitività della gara. La seconda posizione è andata a una sciatrice svizzera

Federica Brignone ha vinto il gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando la seconda medaglia d'oro sulla pista Olympia delle Tofane dopo essersi imposta anche nel superG. La fuoriclasse bergamasca ha firmato una splendida doppietta a dieci mesi dall'infortunio ed è entrata nel mito dello sci alpino tricolore, seconda italiana a fare suonare l'Inno di Mameli per due volte nella storia (in precedenza di era riuscito soltanto Alberto Tomba). La Campionessa del Mondo di specialità ha preceduto di 62 centesimi la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund, che hanno conquistato la medaglia d'argento e hanno condiviso il secondo gradino del podio.