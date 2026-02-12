La classifica finale del superG vinto da Federica Brignone alle Olimpiadi | l’ordine d’arrivo e tutti i distacchi

Federica Brignone si aggiudica la medaglia d’oro nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana ha concluso la gara in 1 minuto e 23 secondi, battendo la concorrenza e conquistando il primo posto. La competizione si è svolta tra il gelo e le alte velocità, e l’azzurra ha dimostrato ancora una volta la sua bravura.

Federica Brignone ha vinto il superG alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, tagliando il traguardo con il tempo di 1:23.41. La fuoriclasse valdostana, scesa con il pettorale numero 6 sulla pista Olympia delle Tofane nella Perla delle Dolomiti, si è portata al comando della classifica e non lo ha più mollato fino al termine della gara, conquistando una memorabile medaglia d'oro che resterà per sempre nella storia dello sport tricolore. La 35enne si è lasciata ampiamente alle spalle l'intera concorrenza, a cominciare dalla sorprendente francese Romane Miradoli (argento con un ritardo di 41 centesimi) e dall'austriaca Cornelia Huetter (bronzo con un distacco di 0.

