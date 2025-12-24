La Coppa del popolo | per paura degli stadi vuoti il Marocco apre gli stadi La Coppa d’Africa è anche gratis

La Coppa d’Africa 2025 sceglie la strada dell’inclusione e apre gli stadi al pubblico. Tra cancelli spalancati e biglietti distribuiti gratuitamente, la Caf e le autorità locali puntano su impianti pieni e atmosfera popolare. Una decisione accolta con entusiasmo dai tifosi, diventata virale sui social. Sul fondo restano i temi della sicurezza, dei costi e delle condizioni meteo. Ne scrive Rmcsport Biglietti gratis per la Coppa d’Africa. Per diverse partite dall’inizio di questa Coppa d’Africa, gli organizzatori hanno aperto i cancelli o distribuito biglietti gratuiti per riempire gli stadi. Questa decisione delle autorità e della Coppa d’Africa è stata ovviamente accolta positivamente dai tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

