La Caritas accoglie 45 clochard I volontari lavorano anche di notte

A Jesi, la Caritas ha accolto 45 persone senza casa, molte delle quali vivono nelle strade da settimane. I volontari dell’associazione si dedicano anche alle ore notturne per offrire cibo e un riparo temporaneo. Tra i clochard ci sono uomini e donne di diversa età, alcuni con storie di lunga permanenza in strada, altri che hanno perso tutto in pochi mesi. Recentemente, alcuni di loro hanno trovato un letto, ma molti ancora cercano un punto di riferimento stabile.

Negli ultimi anni, il fenomeno dei senzatetto a Jesi ha assunto dimensioni sempre più evidenti, diventando una criticità centrale per il tessuto sociale cittadino. Attualmente, "sono 45 le persone 'senza tetto' accolte dalla Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina secondo varie formule" spiegano dal Comune. Un dato che riflette la pressione crescente sui servizi di assistenza gestiti in collaborazione con l'Asp 9 per conto del Comune di Jesi e degli altri 20 Comuni della Vallesina. Il sistema d'accoglienza si articola in diverse strutture: dalla "Casa delle genti per chi si sposta con continuità da una città all'altra", alla seconda accoglienza della Casa alleanza, fino all'housing first per chi può avviare un progetto di vita volto alla "progressiva riconquista di un'autonomia più o meno ampia".