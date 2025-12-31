In centoventi al pranzo natalizio La Caritas accoglie tante famiglie

Il pranzo natalizio della Caritas, a cui partecipano centoventi persone, rappresenta un momento di condivisione e solidarietà nel periodo delle festività. Organizzato grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni, aziende e volontari, questo evento mira a offrire un'occasione di convivialità alle famiglie che si trovano in difficoltà. Un gesto semplice ma significativo, che sottolinea l’importanza di sostenere e accompagnare chi attraversa un momento di bisogno.

In centoventi al tradizionale pranzo di Natale della Caritas: un evento frutto della collaborazione tra Comune, associazioni, aziende e volontari. Tante le famiglie civitanovesi, ma anche persone sole. Il Natale per la Caritas non è solo un pasto caldo, il posto letto nel dormitorio o i tradizionali servizi di accoglienza per le persone in situazioni di disagio. Il periodo del Natale è un tempo ricco di iniziative dedicate sia a persone e famiglie che durante tutto l’anno vengono aiutate, sia a coloro che vivono in solitudine e fragilità a causa anche dei cambiamenti sociali. A Civitanova, grazie anche alla collaborazione tra Comune e Casa della Carità, sono state attivate anche quest’anno numerose iniziative dirette a offrire supporto alle famiglie in situazione di fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In centoventi al pranzo natalizio. La Caritas accoglie tante famiglie Leggi anche: Centoventi persone al pranzo della diocesi di Terni: “Gioia e speranza alle persone sole e bisognose” Leggi anche: Puglianello, sport e solidarietà: incontro natalizio al Centro Caritas La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In centoventi al pranzo natalizio. La Caritas accoglie tante famiglie; Diocesi, pranzo di Natale con 100 ospiti. Una Chiesa che non incontra i poveri non ha motivo di esistere; A Natale è ancora Giubileo per la Caritas; Civitanova Marche, famiglie ma anche persone sole: grande festa per il pranzo di Natale della Caritas. Civitanova Marche, famiglie ma anche persone sole: grande festa per il pranzo di Natale della Caritas - Fondamentale l'aiuto arrivato da aziende e negozi locali ... centropagina.it

Alla Caritas un pranzo di Natale per cento persone: omaggio a tutti i volontari della festa - Sono tanti i piacentini che hanno svolto anche nel giorno di Natale qualche attività di volontariato. piacenzasera.it

Perugia, oltre 100 persone al pranzo in Caritas: «Diamo un senso al Natale» - «Oggi ci meritiamo di vivere insieme una giornata come una famiglia grazie a tutti voi, perché ci permettete di dare un senso al Natale e di viverlo con voi che siete i tesori della Chiesa». msn.com

LabTv. . Bilancio positivo per le festività natalizie in Campania. Secondo Confesercenti, nel Mezzogiorno si è speso più della media nazionale per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale, con oltre 120 euro a persona. In Campania la spesa complessiva ha r - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.