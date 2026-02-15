La campagna del No si è trasformata nella fiera della superstizione e della paranoia

La campagna per il “no” al referendum sulla riforma Nordio si è trasformata in un vero palcoscenico di superstizioni e paranoie. Gli attivisti anti-riforma diffondono messaggi pieni di timori irrazionali, alimentando paure senza basi concrete. In alcuni incontri pubblici, sono state usate immagini simboliche e teorie infondate per persuadere gli spettatori, rendendo evidente quanto si siano allontanati da argomentazioni razionali.

La campagna per il "no" al referendum sulla riforma Nordio sta svelando, antagonista su antagonista, l'abisso in cui si specchiano ormai le élite progressiste. L'ultima delle serie, la volgare boutade del procuratore di Napoli Nicola Gratteri – il voto dei "sì" appannaggio di massoni, faccendieri e.indagati (lapsus rivelatore: per Gratteri, con tutta evidenza, essere semplicemente indagato è un'onta) –, rappresenta la pietra tombale sulla qualità del dibattito da parte degli oppositori del doppio Csm, del sorteggio e dell'Alta corte di disciplina. Quello del procuratore-star non è stato un incidente di percorso né una scivolata dalla logica: al contrario, il diretto interessato ha rivendicato tutto.