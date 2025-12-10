Un chilo e mezzo di hashish nella cantina trasformata in laboratorio della droga

Nella cantina di un condominio di viale Nervi, un laboratorio clandestino è stato scoperto durante un blitz. Sequestrati un chilo e mezzo di hashish suddiviso in 12 panetti, nascosti all’interno di un frigorifero dismesso. L’operazione ha portato all’arresto dei responsabili e alla demolizione del laboratorio illegale.

Un chilo e mezzo di hascisc nel frigo, obblighi di firma per un 53enne - Obblighi di firma nei confronti dell'uomo di 53 anni di Latina, indagato dalla Procura di Latina dopo che i carabinieri avevano trovato in una cantina della sua abitazione in viale Nervi ai Palazzoni ... Segnala latinaoggi.eu