La Camera penale vuole la riforma | Basta con le correnti nel Csm
La Camera penale chiede una riforma, accusando le correnti nel Consiglio superiore della magistratura di aver trasformato il organismo in un bacino di influenze politiche. La denuncia arriva dopo che alcuni membri hanno promosso, secondo l’associazione, messaggi propagandistici che distorcono il ruolo della magistratura. Un esempio concreto è la diffusione di comunicati che sembrano orientati a favorire determinate fazioni interne, creando divisioni all’interno del sistema giudiziario.
"C’è una magistratura associata che si è fatta soggetto politico e ha veicolato messaggi propagandistici fuorvianti. se non addirittura volgari". Lo afferma l’avvocato Nicola Tria, presidente della Camera Penale reggiana i cui membri aderiscono compattamente al comitato referendario nazionale "Camere penali per il sì". La sede è la presentazione delle iniziative pro-Sì: "C’è un clima avvelenato - sottolinea Tria - una polarizzazione politica che fa perdere di vista il testo della Riforma. Le Camere penali non hanno mai avuto un’identità politica di destra o di sinistra: al loro interno c’è trasversalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"La riforma? Pm liberi e Csm senza correnti"
Sabino Cassese, ex ministro della Funzione pubblica e giudice della Corte Costituzionale, torna a parlare del referendum sulla Giustizia.
