La riforma? Pm liberi e Csm senza correnti

Sabino Cassese, ex ministro della Funzione pubblica e giudice della Corte Costituzionale, torna a parlare del referendum sulla Giustizia. In un'intervista, si dice convinto che la riforma potrà portare a PM più liberi e a un Csm senza influenze delle correnti. Cassese invita gli italiani a partecipare e a riflettere su come cambiare davvero il sistema giudiziario.

Sabino Cassese, ex ministro della Funzione pubblica ed ex giudice della Corte Costituzionale, interviene sul referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. Autorità indiscussa in materia di diritto, il professore si sofferma sugli effetti positivi introdotti attraverso la legge Nordio nel sistema Giustizia. Lei ha più volte sottolineato che il referendum non dovrebbe essere letto come un voto pro o contro un governo, né come un giudizio sulla magistratura, ma come una valutazione dei singoli quesiti. La campagna sta rispettando questo approccio? «Purtroppo no. Le opposte fazioni si esprimono sul proponente e non sulla proposta.

L'articolo di ieri di “il Giornale” ha riacceso il dibattito sulla reale influenza delle correnti nell’Anm sul Csm.

Il referendum rappresenta un momento importante per il sistema giudiziario italiano.

