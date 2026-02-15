Mica Moore, bobbista giamaicana, partecipa alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando avanti una tradizione che dura da oltre tre decenni. La sua presenza rappresenta un impegno personale e una sfida contro il freddo e le piste ghiacciate, in un contesto in cui pochi atleti provenienti da paesi tropicali si sono mai cimentati in questa disciplina.

Mica Moore continua una tradizione che dura ormai da 38 anni, tra folklore e fatica nel competere alla pari con gli altri paesi Trentotto anni fa la partecipazione della nazionale giamaicana di bob alle Olimpiadi invernali fu una storia curiosa e molto raccontata: ci fecero pure un film un po’ romanzato, Cool Runnings – Quattro sotto zero. Oggi, seppur sia ancora strano vedere un paese dei Caraibi gareggiare sul ghiaccio, è diventata abituale, visto che da Calgary 1988 la Giamaica ha avuto almeno un team di bob in tutte le Olimpiadi tranne due. A Milano Cortina ce ne sono tre: il bob a 4 e il bob a 2 maschile, e il monobob femminile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La bobbista giamaicana alle Olimpiadi di Milano Cortina

