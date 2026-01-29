La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina | Elena Curtoni

La sciatrice Elena Curtoni si prepara ancora una volta per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il 23 gennaio 2022, ha vinto il super-g sulla pista Olimpia delle Tofane, diventando protagonista in quella stessa località. Ora, a due settimane dall’appuntamento olimpico, si allena con la stessa determinazione, pronta a ripetersi e a portare a casa una medaglia per l’Italia.

La valtellinese ha già sfiorato il podio nella discesa libera di Pechino 2022: ci riproverà a Cortina, dove, tra l'altro, ha già vinto In tutto, Elena Curtoni è salita per 12 volte sul podio in Coppa del Mondo: altre sei volte in super-g, con quattro secondi e due terzi posti, e tre volte in discesa libera, con altrettanti terzi posti. Elena Curtoni ha iniziato la sua carriera ormai quasi 20 anni fa, mettendosi in evidenza soprattutto a partire dalla stagione 2008-2009 con una serie di buoni piazzamenti in Coppa Europa e, soprattutto, la medaglia di bronzo ai Mondiali Juniores di Garmisch-Partenkircher in combinata.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Valtellina Olimpiadi

Un’indagine di Altroconsumo evidenzia come i prezzi per partecipare alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 siano quasi quintuplicati in alcune zone come la Valtellina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Valtellina Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, le opere incompiute in Valtellina; Cosa fare in Valtellina in inverno tra Olimpiadi, sleddog e la suite a 3000 metri; Olimpiadi, da Cortina a Bormio: mappa strade chiuse e ZTL. Cosa sapere; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sport e infrastrutture: i cantieri per i Giochi che rinnovano la Valtellina.

10 cose da fare in Valtellina durante le Olimpiadi: magie sugli sci, mostre ed eventiScoprite la magia delle Olimpiadi tra lo sci a Bormio, la cultura dei borghi e le eccellenze DOP: queste le 10 cose da fare nel cuore della Valtellina. siviaggia.it

Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTLLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTL ... tg24.sky.it

Prima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, ripercorriamo questi otto indimenticabili scontri sul ghiaccio, dall'attacco a Nancy Kerrigan al backflip di sfida di Surya Bonaly x.com

Tra le azzurre pronte a conquistare Milano Cortina c’è anche la tuscolana Francesca Lollobrigida, due volte medagliata a Pechino 2022 - facebook.com facebook