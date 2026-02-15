Kora dispersa nel Serchio da martedì | ora si cercano testimoni

Non solo un appello generico, ma una richiesta precisa per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ricerche ancora attive per Kora, giovane pastore di colore nero, microchippata, dispersa da martedì 10 febbraio a Sant'Alessio nella zona dell'impianto idrico Pasquinelli, che al momento della scomparsa indossava una pettorina rosa. Secondo quanto ricostruito, sarebbe caduta nel fiume intorno alle 15,15. È proprio su questa fascia oraria e sui momenti successivi che ora si concentra l'appello della proprietaria, Rebecca Fanucchi, che insieme ai volontari chiede un aiuto concreto per mettere insieme i tasselli mancanti.