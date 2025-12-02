Sempio la difesa | Le foto confermano la versione di Andrea Si cercano testimoni per il parcheggio di Vigevano

Le nuove foto del 13 agosto 2007 sembrerebbero confermare la versione di Andrea Sempio sul giorno dell?omicidio di Chiara Poggi. Le immagini, diffuse recentemente dai media, mostrano. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sempio, la difesa: «Le foto confermano la versione di Andrea». Si cercano testimoni per il parcheggio di Vigevano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La difesa di Sempio: "Le foto davanti a casa Poggi dimostrano che dice la verità". Sentita la fotografa, i carabinieri acquisiscono le immagini. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

La difesa di Sempio: "Le foto davanti a casa Poggi dimostrano che dice la verità". Sentita la fotografa, i carabinieri acquisiscono le immagini #ANSA Vai su X

Sempio, la difesa: «Le foto confermano la versione di Andrea». Si cercano testimoni per il parcheggio di Vigevano - Le nuove foto del 13 agosto 2007 sembrerebbero confermare la versione di Andrea Sempio sul giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Da msn.com

Caso Garlasco: difesa, 'foto confermano parole Sempio, appello a testimoni parcheggio' - Le immagini che mostrano Andrea Sempio che passa in auto davanti a via Pascoli a Garlasco (Pavia) nel pomeriggio del 13 agosto 2007, dove si trova la villetta in cui è sta ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Garlasco, le foto di Sempio e delle Cappa sulla scena del delitto: il dettaglio che cambia tutto - Nuove foto del caso Garlasco riemergono dopo 18 anni e mostrano gli spostamenti di Andrea Sempio, riaprendo le domande sull’omicidio. Scrive panorama.it

Difesa Sempio, l’appello ai testimoni che lo videro nel parcheggio - ROMA Sarebbe “eccezionale” che un “analogo riscontro” alla versione di Andrea Sempio, come quello delle foto spuntate online e relative al pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui fu uccisa Chiara ... Scrive corrieredellacalabria.it

La difesa di Sempio: "Le foto davanti a casa Poggi il giorno della morte dimostrano che dice la verità" - "Non comprendo quale sia la notizia in realtà, ma se proprio vogliamo parlare ancora delle foto, le medesime non fanno altro che attestare la veridicità di quanto dichiarato da Andrea Sempio relativam ... Come scrive ansa.it

Le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi entrano nell'inchiesta - 53: Sempio sta parlando con una cronista da dentro l'auto ferma nei pressi della casa. Si legge su ansa.it