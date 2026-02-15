Keshad Johnson vince lo Slam Dunk Contest durante l' All-Star Saturday

Keshad Johnson ha vinto lo Slam Dunk Contest durante l’All-Star Saturday del 2026, grazie a una schiacciata spettacolare che ha lasciato il pubblico senza fiato. La sua esibizione, realizzata su un tabellone sospeso a mezz’aria, ha conquistato i giudici e gli spettatori presenti, che hanno applaudito entusiasti. La vittoria arriva dopo settimane di allenamenti intensi e preparazioni mirate, che hanno portato Johnson a perfezionare il suo stile unico e audace.

Il Dunk Contest dell'All-Star Saturday 2026 ha messo in evidenza la tecnica e la creatività di due giovani talenti, con al centro una finale combattuta e decisiva. L'evento ha visto emergere Keshad Johnson, ala dei Miami Heat, al secondo anno in Lega, che ha battuto in rimonta Carter Bryant, rookie dei San Antonio Spurs, dopo una sequenza di prove equilibrate e ostacolate da errori nell'ultimo turno di schizzi. La sfida conclusiva ha presentato un andamento altalenante, con il primo punteggio pieno dell'intera serata registrato da Bryant, che ha eseguito un alley-oop da fuori dal campo per se stesso, controllando il pallone in volo e completando la schiacciata dopo averlo fatto passare tra le gambe.