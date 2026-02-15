Kate Middleton e l’aiuto segreto della sorella Pippa nei momenti più difficili

Kate Middleton ha ricevuto un aiuto inaspettato dalla sorella Pippa nei momenti più complicati della sua malattia. Pippa si è presa cura di Kate, portandole pasti caldi e occupandosi dei figli quando la principessa non riusciva a farlo. La presenza della sorella ha fatto la differenza nei giorni più difficili, offrendo conforto e supporto pratico.

Quel messaggio, che mise a tacere mesi di teorie cospirative, fu applaudito per la sua onestà. Quello che allora non sapevamo era che, dietro quella telecamera, c'era la persona di cui Kate si fida da quando condividevano la stanza da bambine: sua sorella, Pippa Middleton. Nonostante potesse contare sulla macchina comunicativa di Kensington Palace, la principessa del Galles ha preso una decisione radicale: il messaggio doveva essere suo. Ma non l'ha fatto da sola. Secondo quanto rivela la nuova biografia William and Catherine: The Intimate Inside Story, scritta dall'editore di cronaca reale del Mirror, Russell Myers, Pippa ha svolto un ruolo finora sconosciuto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton e l’aiuto segreto della sorella Pippa nei momenti più difficili Kate Middleton, la sorella Pippa non va al concerto di Natale: i dubbi dei fan Kate Middleton, la sorella Pippa non va al concerto di Natale ma c'è il fratello James: chi è Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kate Middleton, la foto di San Valentino con William fa sognare; Il principe William vola in Arabia Saudita, ma delude i fan di Kate Middleton: vi ricorda qualcosa?; Kate Middleton e il cancro: Non siete soli; William e Kate celebrano San Valentino: lo scatto inedito condiviso sui social. Kate Middleton e l’aiuto segreto della sorella Pippa nei momenti più difficiliLa sorella della principessa del Galles è stata molto più che un sostegno emotivo durante la sua malattia. Un nuovo libro rivela che Pippa Middleton è stata incaricata di aiutare Kate a redigere lo st ... vanityfair.it Kate Middleton, la foto di San Valentino con William fa sognareUno scatto di vita privata per festeggiare il 14 febbraio ma non solo: un’anteprima della monarchia del futuro ... dilei.it Kate Middleton e Letizia di Spagna sono d’accordo: il "power look" della stagione è azzurro facebook Kate Middleton e Letizia di Spagna sono d’accordo: il "power look" della stagione è azzurro x.com