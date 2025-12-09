Kate Middleton la sorella Pippa non va al concerto di Natale ma c' è il fratello James | chi è
Nel tradizionale concerto natalizio organizzato ogni anno dalla principessa Kate al Westminster Abbey, la presenza della famiglia Middleton è sempre stata un segnale di compattezza e partecipazione. Tuttavia, in questa edizione 2025 un volto noto è mancato, quello di Pippa Middleton, che finora non aveva mai saltato l’evento. Al suo posto, o meglio, tra i presenti, si è notato il fratello minore di Kate, James Middleton, sceso in campo insieme ai genitori, rafforzando comunque l’appoggio alla sorella. Perché Pippa mancava all’appuntamento. Secondo le cronache, la ragione dell’assenza di Pippa è piuttosto semplice, la sorella della principessa si trovava infatti non a Londra, ma negli Emirati, insieme al marito, durante il weekend del Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Kate Middleton affitta il giardino per un grande evento: scoppia la rabbia tra i vicini
Leonor di Spagna e Kate Middleton non invitate all’incoronazione di Guillaume del Lussemburgo
Kate Middleton al funerale della duchessa di Kent e quel soprabito che la lega alla famiglia reale
I royal baby hanno accompagnato i genitori, William e Kate Middleton, all’annuale Christmas Carol Service a Westminster Abbey - facebook.com Vai su Facebook
Le foto di Kate Middleton in visita ad un centro per la salute mentale infantile Vai su X
Kate Middleton, la sorella Pippa non va al concerto di Natale: i dubbi dei fan - Al concerto natalizio 2025 di Kate Middleton all’Abbazia di Westminster la sorella Pippa Middleton, assente per la prima volta dall’inizio della tradizione, non era presente, al suo posto si è notato ... Lo riporta ilgiornale.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com