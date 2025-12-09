Kate Middleton la sorella Pippa non va al concerto di Natale | i dubbi dei fan
Nel tradizionale concerto natalizio organizzato ogni anno dalla principessa Kate al Westminster Abbey, la presenza della famiglia Middleton è sempre stata un segnale di compattezza e partecipazione. Tuttavia, in questa edizione 2025 un volto noto è mancato, quello di Pippa Middleton, che finora non aveva mai saltato l’evento. Al suo posto, o meglio, tra i presenti, si è notato il fratello minore di Kate, James Middleton, sceso in campo insieme ai genitori, rafforzando comunque l’appoggio alla sorella. Perché Pippa mancava all’appuntamento. Secondo le cronache, la ragione dell’assenza di Pippa è piuttosto semplice, la sorella della principessa si trovava infatti non a Londra, ma negli Emirati, insieme al marito, durante il weekend del Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
