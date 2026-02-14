Open League Master Manuel Cunti conquista l’oro sul tatami di Abu Dhabi
Manuel Cunti ha vinto l’oro all’Open League Master ad Abu Dhabi, dopo aver superato avversari da diversi paesi. La gara si è svolta l’11 e 12 febbraio nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, attirando atleti di alto livello da tutto il mondo. Cunti ha dimostrato grande determinazione, portando a casa il risultato in una competizione molto combattuta.
L’atleta del Centro Karate Riccione trionfa all’Open League Master negli Emirati Arabi Uniti. Successo internazionale che conferma l’eccellenza della scuola riccionese L’11 e 12 febbraio, nella prestigiosa cornice di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, si è svolta la Open League Master, competizione internazionale di karate con regolamento Wkf. Un palcoscenico di altissimo livello, dove si sono affrontati atleti provenienti da ogni parte del mondo. Ed è proprio lì, sotto i riflettori internazionali, che l’azzurro e atleta della Rappresentativa regionale della Fijlkam Emilia Romagna Manuel Cunti ha scritto una nuova, straordinaria pagina della sua carriera sportiva.🔗 Leggi su Riminitoday.it
