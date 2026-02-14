Open League Master Manuel Cunti conquista l’oro sul tatami di Abu Dhabi

Manuel Cunti ha vinto l’oro all’Open League Master ad Abu Dhabi, dopo aver superato avversari da diversi paesi. La gara si è svolta l’11 e 12 febbraio nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, attirando atleti di alto livello da tutto il mondo. Cunti ha dimostrato grande determinazione, portando a casa il risultato in una competizione molto combattuta.