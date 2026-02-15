Kalulu il caso che rivoluziona il Var | tutte le novità del protocollo Mondiale 2026

Kalulu ha acceso il dibattito sul VAR, portando alla luce nuove regole che potrebbero cambiare le partite del Mondiale 2026. La sua esultanza dopo un gol controverso ha fatto emergere problemi nel sistema di revisione, spingendo gli arbitri a rivedere le procedure di controllo. In particolare, si sta discutendo di come migliorare i tempi di intervento e di quali situazioni siano davvero da fermare il gioco. Le modifiche proposte puntano a rendere il VAR più rapido e preciso, riducendo le polemiche sugli errori.

La lunga eco delle polemiche legate al Derby d'Italia rischia di trasformarsi in un punto di svolta regolamentare. Un errore arbitrale legato a una seconda ammonizione ha acceso il dibattito sul funzionamento del protocollo attuale, mettendo in luce una lacuna che potrebbe essere colmata con una revisione mirata. Secondo analisi di settore, l'eventuale intervento normativo potrebbe accelerare l'introduzione del VAR sui secondi cartellini, con una possibile anteprima già ai Mondiali USA 2026. Nel corso dell'incontro di San Siro, al 42', il difensore francese viene sanzionato per un presunto fallo su Bastoni.

L'International Football Association Board (Ifab) ha annunciato importanti aggiornamenti per il calcio internazionale in vista del 2026.

Il clamoroso caso del secondo giallo a Pierre Kalulu e della mancata sanzione ad Alessandro Bastoni (con tanto di esultanza) si può riassumere in tre concetti - Arbitri di un livello mai cosi basso in Italia - Protocollo VAR assurdo. Così è dannoso, non un aiuto.

L'espulsione di Kalulu è il caso più pesante - fino a questo momento - del weekend calcistico. La simulazione di Bastoni ha tratto in inganno l'arbitro La Penna che ha erroneamente estratto il secondo giallo per il difensore della Juventus e cambiato le sorti del