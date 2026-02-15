Kalulu-Bastoni è solo l’ultimo caso che va a penalizzare il Milan Addio Scudetto!
Il cartellino rosso mostrato a Kalulu durante la partita contro l’Inter ha suscitato molte polemiche e potrebbe compromettere le ambizioni di scudetto del Milan. La decisione è arrivata dopo una simulazione di Bastoni, che ha portato all’espulsione del difensore rossonero. Stefano Bressi analizza l’episodio, che ha acceso le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.
Nelle ultime ore non si fa altro che parlare e commentare ciò che è successo durante il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Per chi non lo sapesse, ieri sera i ragazzi di Cristian Chivu hanno vinto 3-2 contro la squadra di Luciano Spalletti e hanno messo una seria ipoteca sulla vittoria dello Scudetto. Ma quello che è accaduto nel primo tempo della gara ha dell'incredibile. LEGGI ANCHE: Cardinale a Milanello: discorso con Allegri e bel momento con Maignan. I dettagli PM NEWS Poco prima dell'intervallo, il difensore bianconero Pierre Kalulu viene ammonito per la seconda volta dall'arbitro La Penna per un fallo in ritardo su Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Espulsione Kalulu, Enrico Letta senza pietà su Bastoni: «Non va convocato in nazionale»
Enrico Letta critica Alessandro Bastoni dopo l’espulsione di Kalulu, affermando che il difensore dell’Inter non dovrebbe essere più chiamato in nazionale.
Caso Kalulu-Bastoni: perché la prova TV non salva la Juve e “scagiona” l’Inter
Il caso Kalulu-Bastoni, che ha coinvolto un episodio durante la partita tra Inter e Juventus, è stato deciso in tribunale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
