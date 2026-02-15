Enrico Letta critica Alessandro Bastoni dopo l’espulsione di Kalulu, affermando che il difensore dell’Inter non dovrebbe essere più chiamato in nazionale. Letta ha commentato duramente sui social, sottolineando come Bastoni abbia dimostrato poca disciplina in campo e rischi di compromettere le partite importanti.

Espulsione Kalulu, anche Enrico Letta commenta: per il politico Alessandro Bastoni non andrebbe più convocato in nazionale. La Juve si ritrova al centro di un caso dopo i fatti di San Siro di ieri sera. Enrico Letta è intervenuto a gamba tesa su X commentando l’episodio decisivo del Derby d’Italia: l’espulsione per doppia ammonizione di Pierre Kalulu. JUVENTUS, QUI LE ULTIME NOTIZIE DI GIORNATA L’ex premier ha condannato senza appello il comportamento di Alessandro Bastoni, autore di una clamorosa simulazione che ha tratto in inganno l’arbitro La Penna. Per Letta, il gesto è talmente grave da richiedere conseguenze immediate anche per la maglia azzurra: “ Bastoni non va convocato in nazionale “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Espulsione Kalulu, Enrico Letta senza pietà su Bastoni: «Non va convocato in nazionale»

Alessandro Bastoni ha scatenato polemiche dopo aver simulato un fallo, portando all’espulsione di Kalulu e attirando l’attenzione di molti.

Enrico Letta ha chiesto di escludere Bastoni dalla Nazionale dopo il caso che ha scatenato polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.