Kallas | La Russia non è superpotenza la sua economia è in rovina

Kallas afferma che la Russia non è una superpotenza, sottolineando come la sua economia sia in crisi e abbia perso forza dopo anni di conflitti, tra cui la guerra in Ucraina che ha causato oltre 1,2 milioni di vittime.

"La Russia non è una superpotenza. Dopo più di un decennio di conflitti, di cui quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, è appena andata oltre i limiti del 2014, a un costo di 1,2 milioni di vittime". Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea Kaja Kallas alla.

