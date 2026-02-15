Kallas | La Russia non è superpotenza la sua economia è in rovina
Kallas afferma che la Russia non è una superpotenza, sottolineando come la sua economia sia in crisi e abbia perso forza dopo anni di conflitti, tra cui la guerra in Ucraina che ha causato oltre 1,2 milioni di vittime.
(Adnkronos) – "La Russia non è una superpotenza. Dopo più di un decennio di conflitti, di cui quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, è appena andata oltre i limiti del 2014, a un costo di 1,2 milioni di vittime". Lo ha detto l'Alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea Kaja Kallas alla. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Kallas: “La Russia non è una superpotenza, la sua economia è a pezzi”
Kallas ha dichiarato che la Russia non è una superpotenza perché la sua economia è in crisi e si sgretola.
Kallas: “La Russia non è superpotenza, economia distrutta e 1,2 milioni di vittime”
Kaja Kallas ha detto che la Russia non è una superpotenza perché la sua economia è ormai in rovina e il conflitto ha causato oltre 1,2 milioni di vittime.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Kallas: la Russia non sta vincendo la guerra; Ucraina, Kallas: la Russia finge di negoziare mentre cresce la pressione su Kyiv; Kallas: Mosca deve essere costretta a fare concession reali; Kallas: L’Europa non è in declino, in molti vogliono unirsi a noi.
Kallas: La Russia non è superpotenza, economia distrutta e 1,2 milioni di vittimeKaja Kallas (AP Photo/Harry Nakos) Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, l’Alta rappresentante Ue ... msn.com
Kallas demolisce Putin: La Russia non è una superpotenza, economia distrutta e in guerra ha pagato un costo di 1,2 milioni di vittimeL’Alto rappresentante Ue alla Conferenza di Monaco: La vera minaccia è che Mosca ottenga più ai negoziati che sul campo. E sull’Europa: Non è ... affaritaliani.it
Kaja Kallas La Russia non vincerà questa guerra. Il tasso di mortalità è in aumento e l'economia è in difficoltà. Oggi i ministri discuteranno su come possiamo ulteriormente sostenere l'Ucraina. Sul tavolo ci sono proposte per istituire due centri di formazione in facebook
La responsabile degli Affari esteri Ue Kaja Kallas critica i negoziati tra Russia e Ucraina promossi dagli Usa e avverte: senza vere concessioni di Mosca, la pace è un’illusione #EuropeToday x.com