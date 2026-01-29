Il ministro degli Esteri estone, Kallas, dice che la Russia sta fallendo sul campo di battaglia. Nel frattempo, l’Europa continua a sostenere l’Ucraina: oggi sono stati consegnati altri 500 generatori e 50 milioni di euro per aiutare a superare la crisi energetica. La situazione rimane tesa e in rapido movimento.

“La Russia sta fallendo sul campo di battaglia,quindi sta cercando di trasformare l’inverno in un’arma. L’UE sta rispondendo con il più grande pacchetto di aiuti invernali di sempre. Proprio oggi abbiamo fornito altri 500 generatori e 50 milioni di € per il supporto energetico. Parallelamente, aumentiamo la pressione sulla Russia. Oggi l’UE ha inserito la Russia nella lista nera per rischio di riciclaggio di denaro. Ciò rallenterà e aumenterà i costi delle transazioni con le banche russe.” Russia is failing on the battlefield, so it is trying to weaponise winter. The EU is responding with the biggest ever winter aid package. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Kallas: “La Russia sta fallendo sul campo di battaglia”

