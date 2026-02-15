Ue | Russia non è superpotenzaè a pezzi
Il capo della politica estera della Ue, Josep Borrell, ha dichiarato che la Russia non è una superpotenza, ma un paese in crisi che affronta gravi difficoltà economiche. La sua affermazione arriva dopo aver visitato alcune zone colpite dal conflitto, dove ha potuto osservare le conseguenze di un’economia in rovina e infrastrutture devastate.
10.00 La Russia "non è una superpotenza", ma "un Paese allo sbando" con "un'economia a pezzi". Così il capo Ue per politica estera e sicurezza, Kallas, al summit di Monaco di Baviera. La Russia "è scollegata dai mercati energetici europei e i suoi cittadini stanno fuggendo. La nostra priorità è l'allargamento, l'antidoto all'imperialismo russo. L'unica minaccia è che ottenga di più dai negoziati che dalla guerra".Importante Rubio che cita legami partire da lì"L'Europa non è davanti alla cancellazione della sua civiltà".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Orbán: “Non lasceremo la UE, cadrà a pezzi da sola”
Il Primo Ministro ungherese Orbán ha dichiarato che l’Ungheria non lascerà l’Unione Europea, ma prevede che l’UE possa disgregarsi da sola nel tempo.
