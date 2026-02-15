Juventus Women Lazio 0-0 LIVE | si comincia a Biella

La partita tra Juventus Women e Lazio si gioca a Biella, dove le due squadre cercano punti importanti per la classifica. La sfida termina senza reti, anche se ci sono state molte occasioni da entrambe le parti. Il match si svolge in un clima di grande attenzione, con le giocatrici che si impegnano a fondo per conquistare la vittoria.

di Mauro Munno Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quattordicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive in campionato e dal pareggio in Germania col Wolfsburg. La classifica obbliga però le bianconere al successo per alimentare la rincorsa scudetto. Oggi con la Lazio servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lazio 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Biella Migliore in campo Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus women-Lazio

