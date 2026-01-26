Juventus Women Parma 0-0 LIVE | si comincia a Biella

Segui la diretta della partita tra Juventus Women e Parma, valida per l’undicesima giornata di Serie A Women. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale, sintesi, moviola e dettagli sul risultato finale. Una sfida importante per entrambe le squadre, che si gioca a Biella. Restate con noi per tutte le novità e analisi dell’incontro.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l'Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d'inizio – Si comincia a Biella Migliore in campo Juventus Women.

