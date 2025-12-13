Juventus Women Napoli 0-0 LIVE | si comincia a Biella

La nona giornata di Serie A Women mette di fronte Juventus Women e Napoli in una sfida combattuta a Biella. Segui live sintesi, moviola, tabellino e tutte le emozioni di un match che promette spettacolo e punti importanti per la classifica.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la nona giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Nona partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha appena conquistato i playoff in UWCL. A Biella arriva il Napoli che è una delle principali rivelazioni del campionato: le bianconere non possono perdere altri punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Comincia il primo tempo Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Napoli 0-0: risultato e tabellino. Juventusnews24.com Juventus Women-Napoli in diretta: orario, formazioni e dove vedere in tv la Serie A femminile - Il match tra Juventus Women e Napoli, in programma sabato 13 dicembre alle ore 12. tuttosport.com

Serie A Women, Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv - Sabato 13 dicembre 2025 la Juventus Women torna in campo davanti al proprio pubblico per la nona giornata della Serie A Women. today.it

Quando si gioca #JuveNapoli ? Tutti i dettagli sulla gara della #JuventusWomen ?? x.com

Domani c'è Juventus Women Napoli Dove vederla in tv ???? - facebook.com facebook

© Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: si comincia a Biella

HIGHLIGHTS SERIE A | Napoli 0-3 Juventus Women

Video HIGHLIGHTS SERIE A | Napoli 0-3 Juventus Women Video HIGHLIGHTS SERIE A | Napoli 0-3 Juventus Women