Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE | Capeta impegna ancora Johannes

Questa sera è andata in scena la partita di andata dei playoff di Women’s Champions League tra Wolfsburg e Juventus Women. La partita si è conclusa con un 1-0 in favore delle italiane, grazie a un gol decisivo di Capeta. Il Wolfsburg ha cercato di rispondere, ma la Juventus ha retto bene e ha messo in difficoltà la squadra tedesca, soprattutto con le parate di Johannes. La sfida si è giocata su ritmi intensi e ora si aspetta il ritorno per capire chi passerà il turno.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women’s Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l’approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 50? Colpo di testa Capeta – Svetta in sospensione sul cross di Carbonell. Johannes alza in corner la traiettoria centrale 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 42? Ammonita Popp – Intervento scomposto su Capeta 39? Traversa di Walti – Come con Huth prima, un cross di prima intenzione diventa una conclusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE: Capeta impegna ancora Johannes Approfondimenti su Wolfsburg Juventus Women Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE: Capeta porta avanti le bianconere! La Juventus Women batte 1-0 il Wolfsburg in trasferta e mette un piede nei quarti di finale di Champions. Wolfsburg Juventus Women LIVE: Capeta all’esordio e subito titolare! È in tandem con Vangsgaard Questa sera si gioca l’andata dei playoff di Women’s Champions League tra Wolfsburg e Juventus Women. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Wolfsburg Juventus Women Argomenti discussi: Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: importante limitare i danni all’andata; Wolfsburg-Juventus Women: dove vedere la partita di Champions League. Wolfsburg - Juventus Women 0-1: una traversa per parte, giallo a Popp dopo un fallo su Capeta43' - Suolata di Capeta su Popp, quest'ultima commette fallo sulla calciatrice bianconera e ottiene il cartellino giallo. 38' - TRAVERSA JUVE: battuto corto l'angolo dalla destra ... tuttojuve.com LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46' Inizia il secondo tempo! 19.33 Ottima Juventus che trova il vantaggio con Ana Capeta, sfiora anche il ... oasport.it In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.