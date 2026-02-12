Il derby di Milano tra Inter e Juventus si avvicina, con la partita che si giocherà il 14 febbraio alle 20 a San Siro. Chivu e Spalletti sono pronti a sfidarsi per un risultato che potrebbe decidere le sorti dello scudetto. Entrambe le squadre arrivano in buona forma, e l’atmosfera tra tifosi si fa già calda. La partita promette emozioni e un confronto diretto tra le due big del calcio italiano.

Il Derby d’Italia si accende a San Siro nel segno del riscatto nerazzurro. Il prossimo 14 febbraio alle 20.45, l’ Inter ospita la Juventus con l’obiettivo di ribaltare il rocambolesco 4-3 patito allo Stadium nel primo scontro stagionale. Un incrocio d’alta quota che vede i due tecnici, Chivu e Spalletti, alle prese con ballottaggi serrati e recuperi last-minute che potrebbero alterare gli equilibri tattici della sfida. Sul fronte milanese, il focus è rivolto interamente alla mediana: Barella e Calhanoglu hanno ripreso a correre con il gruppo, ma la loro titolarità resta in forte dubbio. Zielinski è preallertato per agire in cabina di regia, scortato da Sucic e dall’esperienza di Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Juventus: Chivu e Spalletti si giocano lo scudetto a San Siro

Approfondimenti su Inter Juventus

Oggi, 11 gennaio, si concentrano importanti sfide in Italia e Spagna, tra cui il confronto a San Siro tra Inter e Napoli, due squadre in corsa per il titolo.

Sabato sera a San Siro, il Derby d’Italia ha portato molte sorprese in campo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

INTER-VENEZIA 5-1 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Inter Juventus

Argomenti discussi: Inter-Juve è già iniziata, Chivu manda la spia in azione: ecco chi c’era in Coppa Italia; Montella: Chivu ha un'intelligenza fuori misura. Inter-Juve sarà uno spettacolo; La prima volta di Chivu contro papà Spalletti: le lezioni a Trigoria e i fischi dell'Olimpico; Verso Inter-Juve: Chivu ha più frecce, Spalletti oltre i limiti (ma è dura).

Inter, chi recupera e chi no per la Juve. Chivu, te la rischi?Il tecnico nerazzurro alle rse con alcune scelte in vista del big match contro la squadra di Spalletti. Unica sicurezza la Thula in attacco ... tuttosport.com

Probabili formazioni Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, McKennie, Kelly e MirettiInter e Juventus si ritrovano una di fronte all'altra 5 mesi dopo il 4-3 bianconero di metà settembre: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Luciano Spalletti. goal.com

Ieri la Juventus Primavera ha affrontato l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia vincendo con un netto 3-0. A prendersi la scena però è stato Francesco Leoni, con un gol della madonna da centrocampo. Non male a due giorni da Inter-Juventus VIDEO nel pr facebook

. @SerieA , le designazioni arbitrali della 25ª giornata: a La Penna Inter-Juventus, Colombo per Napoli-Roma x.com