Juventus l’ipocrisia interista di Chivu Il rosso a Kalulu c’era

Christian Chivu ha criticato l’arbitro per il rosso mostrato a Kalulu durante Inter-Juventus, sostenendo che l’espulsione c’era. Durante la conferenza stampa prima della partita, l’allenatore dell’Inter ha commentato le decisioni arbitrali, anche se pochi minuti prima aveva cercato di minimizzare le polemiche. La sua posizione ha suscitato molte reazioni tra i tifosi e gli esperti di calcio, soprattutto perché il tecnico aveva appena cercato di ridimensionare le discussioni sui rigori e le sanzioni.

Nel pre partita di Inter-Juventus, l'allenatore dei nerazzurri Christian Chivu aveva cercato di smorzare la tensione sulle polemiche arbitrali. Ma le sue dichiarazioni nel post partita non hanno fatto altro che aumentare il fuoco della polemica. L'ipocrisia di Chivu sugli arbitri Alla vigilia di Inter-Juventus aveva detto chiaro e tondo: "Parlerò di arbitri solo quando un allenatore andrà in conferenza stampa a dire che ha avuto un episodio a favore e chiederà scusa. Ci si lamenta sempre quando si