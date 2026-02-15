Bastoni simula ma rosso a Kalulu Chivu | C’è il tocco Eppure alla viglia disse che …

Cristian Chivu critica la decisione dell’arbitro La Penna durante Inter-Juventus, perché secondo l’ex difensore il rosso a Kalulu è stato un’errore. La causa è il presunto tocco di mano del difensore francese, che l’arbitro ha giudicato falloso, anche se Chivu sostiene che non ci fosse. Tuttavia, Chivu non riconosce che l’arbitro abbia sbagliato, mentre in precedenza aveva espresso dubbi sulla decisione. La partita si è accesa con questa scena controversa e ha acceso le discussioni sui social.