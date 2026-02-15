Bastoni simula ma rosso a Kalulu Chivu | C’è il tocco Eppure alla viglia disse che …
Cristian Chivu critica la decisione dell’arbitro La Penna durante Inter-Juventus, perché secondo l’ex difensore il rosso a Kalulu è stato un’errore. La causa è il presunto tocco di mano del difensore francese, che l’arbitro ha giudicato falloso, anche se Chivu sostiene che non ci fosse. Tuttavia, Chivu non riconosce che l’arbitro abbia sbagliato, mentre in precedenza aveva espresso dubbi sulla decisione. La partita si è accesa con questa scena controversa e ha acceso le discussioni sui social.
L'Inter batte la Juventus 3-2 in una partita importantissima per la corsa Scudetto contro il Milan, visto che i nerazzurri restano distanti 8 punti (con una partita in più giocata). Polemiche per un errore arbitrale incredibile accaduto nel primo tempo: doppio giallo a Kalulu per un fallo inesistente su Bastoni che simula nettamente. Niente sanzione per il difensore nerazzurro (anche lui già ammonito), ma fallo fischiato ai danni dell'ex Milan e Juventus in dieci praticamente per più di un tempo. La decisione dell'arbitro La Penna è inevitabilmente influenzato la partita. Dopo la vittoria della sua Inter l'allenatore Cristian Chivu ha parlato dell'episodio chiave della gara in questo modo a Sky: "Per me è un tocco leggero, ma è un tocco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Sentite Padre Chivu (il re degli ipocriti): "Il tocco di Kalulu su Bastoni c'è, leggero ma c'è. Le mani deve tenerle a posto"
Padre Chivu ha commentato un episodio durante la partita, spiegando che Kalulu ha toccato Bastoni con la mano, anche se leggermente.
