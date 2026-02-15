Chivu ha commentato il rosso a Kalulu durante Inter-Juventus, spiegando che il tocco c’è stato e che, in certe situazioni, le mani vanno tenute lontane dal corpo. La sua analisi si concentra sulla posizione delle mani e sulla possibilità di evitarle in momenti decisivi. Il difensore nerazzurro ha anche osservato che l’arbitro ha preso una decisione corretta, sottolineando come la regola sia chiara in questi casi.

Nel dopo partita di Inter-Juventus arriva anche il punto di vista nerazzurro sull’episodio che ha acceso la polemica. L’espulsione di Kalulu, costata alla Juventus il secondo cartellino giallo, è stata commentata da Cristian Chivu, che ha difeso la scelta arbitrale pur riconoscendo la leggerezza del contatto. Chivu: “Il tocco è leggero, ma c’è” Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dell’Inter è stato chiaro: “Il tocco è tocco, anche se è leggero e bisogna ammetterlo. Il mio giocatore sente la mano perché l’ha anticipato. È la decisione dell’arbitro. Un giocatore d’esperienza come lui in alcune circostanze le mani bisogna tenerle a casa”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Inter-Juventus, Chivu dopo il rosso a Kalulu: “Il tocco c’è, in certe situazioni le mani vanno tenute a casa”

Cristian Chivu ha commentato l’espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus, spiegando che il tocco c’era e che in alcune situazioni è meglio tenere le mani ferme.

Chivu ha commentato l'espulsione di Kalulu, spiegando che il tocco è stato leggero e non si trattava di simulazione, invitando a mantenere le mani lontane dal corpo durante il gioco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.