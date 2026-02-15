Juve lesione del soleo per Holm | le sue condizioni
Holm si è infortunato nel secondo tempo della partita contro l’Inter, a causa di una lesione al muscolo soleo. Il difensore della Juventus ha riportato una lesione miotendinea di basso-medio grado, che potrebbe richiedere diverse settimane di recupero. La società bianconera ha comunicato che il giocatore sta seguendo le cure e verrà monitorato nei prossimi giorni.
"In seguito a un fastidio al polpaccio destro accusato durante il secondo tempo della partita contro l'Inter, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero", questo il comunicato della Juventus circa le condizioni di Holm. Il difensore, subentrato a Conceiçao nell'intervallo della partita dell'Inter, ha rimediato nel corso del match una lesione di basso-medio grado del soleo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
