Juventus | il tunnel in fiamme

San Siro, 14 febbraio 2026. Il Derby d’Italia finisce 3-2 per l’Inter, con Piotr Zielinski a siglare il gol vittoria al 90? dopo una rimonta della Juventus eroica in dieci uomini. Ma la partita passerà alla storia più per il caos fuori dal campo che per i gol di Cambiaso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Un camion ha preso fuoco questa mattina nel tunnel del Monte Piazzo, sulla SS 36 in direzione di Milano.

Durante il derby d’Italia, un alterco tra dirigenti di Inter e Juventus si è scatenato nel tunnel dello stadio, coinvolgendo anche Marotta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Polemiche dopo Inter Juve, Spalletti si scaglia contro l'arbitro nel tunnel; Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Spalletti e Chiellini furibondi con La Penna nel tunnel: Non esiste. Sfiorato lo scontro fisico; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni.

Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo nel tunnel di San SiroFucking disgrace, Non esiste al mondo: cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus ... ilfattoquotidiano.it

La simulazione e l'esultanza di Bastoni, il rosso a Kalulu, la lite nel tunnel degli spogliatoi: cosa è successo in Inter-JuveLa Juventus è furiosa dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter a San Siro, una gara segnata dall’espulsione di Kalulu che ha scatenato proteste durissime in casa bianconera. L’episodio chiave arriva a ... msn.com

Rabbia in casa Juventus all’intervallo della sfida contro l’Inter Stando alla ricostruzione de La Stampa il tecnico bianconero Luciano #Spalletti rientrando nel tunnel all’intervallo si sarebbe rivolto all’arbitro La Penna dicendogli: “Hai falsato la partita!” #Inter x.com

Rabbia in casa Juventus all’intervallo della sfida contro l’Inter Stando alla ricostruzione de La Stampa il tecnico bianconero Luciano Spalletti rientrando nel tunnel all’intervallo si sarebbe rivolto all’arbitro Federico La Penna dicendogli: “Hai falsato la partita!” facebook