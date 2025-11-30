Cagliari Juve Primavera LIVE | Padoin ha sciolto le riserve le formazioni ufficiali

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cagliari in trasferta nella 13ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità alle importanti vittorie contro Milan e Roma per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 11.00 Migliore in campo Juve Primavera. A conclusione del match Cagliari Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cagliari juve primavera live padoin ha sciolto le riserve le formazioni ufficiali

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve Primavera LIVE: Padoin ha sciolto le riserve, le formazioni ufficiali

Altri contenuti sullo stesso argomento

cagliari juve primavera liveCagliari-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali del match - Dopo il successo di ieri sera della prima squadra in campionato allo Stadium, la Juventus affronta il Cagliari, stavolta in trasferta, anche per il campionato Primavera. Riporta tuttojuve.com

cagliari juve primavera liveJuventus Primavera a Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - I bianconeri di Padoin in cerca di conferme dopo la vittoria contro la Roma e il successo in Youth League sul Bodo/Glimt ... Si legge su tuttosport.com

cagliari juve primavera liveDiretta Cagliari Juventus Primavera/ Streaming video tv: per la continuità (oggi 30 novembre 2025) - Diretta Cagliari Juventus Primavera streaming video tv, oggi domenica 30 novembre 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Juve Primavera Live