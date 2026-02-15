Juve Monza Primavera 2-1 | Finocchiaro al 94? i bianconeri la ribaltano all’ultimo respiro!

Finocchiaro ha segnato al 94° minuto, facendo vincere la Juve Primavera contro il Monza con un risultato di 2-1. La partita si è conclusa in rimonta, con i bianconeri che hanno trovato il gol decisivo negli ultimi secondi del match. La scena si è svolta allo Juventus Stadium, davanti a migliaia di tifosi che hanno assistito a un finale emozionante.

di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l'Inter, si è rituffato sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. Vittoria in rimonta all'ultimo respiro: dopo il vantaggio di Fogliaro, ci han pensato Durmisi su rigore e Finocchiaro al 94? a ribaltarla. Juve Monza Primavera 2-1: sintesi e moviola. 90'+4? GOL FINOCCHIARO – La ribalta la Juventus all'ultimo respiro! Lopez lavora un bel pallone e serve Finocchiaro, che battezza l'incrocio con una gran conclusione.