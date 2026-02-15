Juve Monza Primavera 1-1 LIVE | quattro occasioni per i bianconeri ora è forte il pressing per ribaltarla!

La partita tra Juve Primavera e Monza si è conclusa con un pareggio di 1-1 dopo che i bianconeri hanno sprecato quattro occasioni da gol. La squadra di casa ha spinto con intensità nel secondo tempo, cercando il gol della vittoria, ma il Monza si è difeso bene e ha mantenuto il risultato. I giovani della Juve hanno mostrato determinazione, creando diverse opportunità che non sono riusciti a sfruttare. Ora, la società si prepara a chiedere miglioramenti e a rafforzare l'attacco per le prossime partite.

di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l'Inter, si rituffa sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza Primavera 1-1: sintesi e moviola. 67? CAMBI JUVE – Dentro Keutgen e Oboavwoduo per Makiobo e Elimoghale. 64? ANCORA JUVE – I bianconeri sono in costante pressing in cerca del vantaggio. Mischia in area dopo un suggerimento di Elimoghale, ma né Rizzo né Tiozzo riescono a ribadire in porta.