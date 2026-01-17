Juve Inter Primavera 0-0 LIVE | Finocchiaro prova a dare la svolta

Segui in tempo reale la partita tra Juve e Inter Primavera, terminata 0-0. Di seguito, trovi sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 20ª giornata del campionato 202526. Un confronto equilibrato tra le due squadre, con momenti di interesse e opportunità da entrambe le parti. Restate aggiornati per tutte le notizie e analisi relative a questa sfida.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l’Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 0-0: sintesi e moviola. 39? IDRISSOU FERMATO- Incontenibile l’attaccante dell’Inter, Verde e Huli collaborano e lo fermano concedendo un corner 38? Marello spreca un possesso spedendo direttamente in out il pallone 35? Buon pallone di Pugno verso Rizzo, il difensore però si trovava in posizione irregolare 32? OCCASIONE FINOCCHIARO- Saltata la prima linea di pressing, Finocchiaro preferisce mettersi in proprio e calciare verso la porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Inter Primavera 0-0 LIVE: Finocchiaro prova a dare la svolta Leggi anche: Juve Lazio Primavera 0-0 LIVE: Padoin prova a cambiare le carte in tavola, fuori Elimoghale per Finocchiaro Leggi anche: Napoli Juve Primavera 1-0 LIVE: ci provano Durmisi e Finocchiaro, Padoin inserisce la carta Lopez Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. U20 | Fiorentina-Juventus | La partita; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Scontro diretto alla Juve, il Milan festeggia il derby: Roma e Parma restano in scia; Inter-Lecce 1-0 | Highlights | Serie A 25-26. Pagina 0 | Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... tuttosport.com

Juventus - Inter Primavera 0-0: diverse occasioni da gol, i nerazzurri chiedono il calcio di rigore - Corner corto, poi servizio ancora per Della Mora che da posizione più defilata la spedisce sul ... tuttojuve.com

LIVE - Primavera, Juventus-Inter 0-0 al 35': Della Mora vicino al gol da fuori - Finocchiaro cerca la soluzione individuale: Farronato accompagna la sfera sul fondo ... fcinternews.it

Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - facebook.com facebook

Diretta #Juve- #InterPrimavera e #NextGen- #Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.