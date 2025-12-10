Juve Pafos Primavera Youth League 1-0 LIVE | Tiozzo porta in vantaggio i bianconeri

Segui in tempo reale la partita tra Juve Pafos e Primavera, valida per la sesta giornata 2025/26 della Youth League. Tiozzo apre le marcature e guida i bianconeri verso la vittoria. Ecco tutte le sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match.

di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfida qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontano il Pafos nell’ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos Primavera Youth League 1-0: sintesi e moviola. 37? Tiro Elimoghale – Calcia dalla lunghissima distanza Elimoghale, ma non inquadra il bersaglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos Primavera Youth League 1-0 LIVE: Tiozzo porta in vantaggio i bianconeri

