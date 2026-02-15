Juve Monza Primavera 0-0 LIVE | fischio d’inizio a Vinovo

La partita tra Juve Primavera e Monza si è giocata a Vinovo e si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La sfida, valida per la 25ª giornata del campionato 202526, ha visto le due squadre affrontarsi con intensità fin dai primi minuti, ma nessuna delle due è riuscita a trovare la rete. I giovani calciatori hanno mostrato nervi saldi e buona organizzazione in campo, determinati a portare a casa un risultato positivo.

di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l'Inter, si rituffa sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. Juve Monza Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Juve Monza Primavera. Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Monza Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juve Primavera (3-4-2-1): Radu; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Milia, Makiobo, Grelaud; Elimoghale, Tiozzo; Durmisi.