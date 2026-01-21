Segui in tempo reale Lecce-Juve Primavera, valida per la 21ª giornata del campionato 202526. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, offrendo un aggiornamento preciso e dettagliato dell'incontro tra le due squadre.

di Fabio Zaccaria Lecce Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo aver battuto per 2-0 l’Inter nel Derby d’Italia affronta il Lecce in trasferta per dare continuità all’ultima vittoria. La gara contro i salentini è valida per la 21esima giornata del campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve Primavera: sintesi e moviola. 2? Huli rischia un dribbling in zona pericolosa, la giocata va a buon fine 1? Inizia la sfida Migliore in campo Juve Primavera:. Lecce Juve Primavera: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve Primavera LIVE: fischio d’inizio del match!

HIGHLIGHTS Primavera 1 | Juventus U20 3-3 Lecce | Matchday 7

Primavera, Lecce-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo realeLa sfida tra Lecce e Juventus Primavera, in programma oggi a partire dalle 12, sarà visibile su SportItalia (canael 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa ... tuttosport.com

Diretta Lecce Juventus Primavera/ Streaming video tv: il momento è positivo! (oggi 21 gennaio 2026)Diretta Lecce Juventus Primavera streaming video tv: salentini reduci da tre vittorie consecutive, i bianconeri hanno appena battuto l'Inter. ilsussidiario.net

Juve vs Cagliari e Lecce Gol Attesi: Juve 4,01 / 0,33 Tiri: 46 a 8 Parate: 1 a 9 Possesso: 75% a 25% 5 punti persi... x.com

Bodo/Glimt 2-3 Juve Juve 2-1 Cagliari Juve 2-0 Udinese Napoli 2-1 Juve Juve 2-0 Pafos Bologna 0-1 Juve Juve 2-1 Roma Pisa 0-2 Juve Juventus 1-1 Lecce Sassuolo 0-3 Juventus Juventus 5-0 Cremonese 9 vittorie nelle 11 partite fra - facebook.com facebook