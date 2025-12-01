Intervento Vlahovic | l’attaccante della Juve si opera dopo la lesione di alto grado? Ultimissima rivelazione sulle sue condizioni

Intervento Vlahovic: operazione per l’attaccante della Juve dopo la lesione di alto grado? Le sue condizioni e l’ultima rivelazione. La vittoria contro il Cagliari passa drammaticamente in secondo piano. La mattinata al J Medical ha confermato le sensazioni peggiori della vigilia, trasformando l’apprensione in una vera e propria doccia gelata per tutto il mondo bianconero. Dusan Vlahovic ha riportato un infortunio molto serio. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante serbo, uscito dolorante nel corso del primo tempo del match di sabato, hanno emesso un verdetto impietoso che ridisegna la stagione della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Intervento Vlahovic: l’attaccante della Juve si opera dopo la lesione di alto grado? Ultimissima rivelazione sulle sue condizioni

