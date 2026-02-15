Juve la furia di Elkann | telefonata a Gravina! La richiesta del patron dopo il KO contro l’Inter

Giovanni Elkann ha chiamato Gravina dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter, spinto dalla delusione per la partita e dalla preoccupazione per il futuro della squadra. La telefonata si è concentrata sulle decisioni arbitrali e sulle possibili ripercussioni sulla classifica, evidenziando il nervosismo del patron di Exor. Nei giorni successivi alla sfida, Elkann si è mostrato deciso a chiedere chiarimenti ufficiali e a mantenere alta l’attenzione sulle questioni di giustizia sportiva.

Telefonata di Elkann a Gravina dopo la sconfitta della Juve contro l'Inter

Giovanni Elkann ha chiamato Gravina subito dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter, stando a quanto si è appreso.

Durante il match tra Inter e Juventus, Spalletti si è scagliato contro Beppe Marotta nel tunnel, accusandolo di comportamenti provocatori.

