Juve la furia di Elkann | telefonata a Gravina! La richiesta del patron dopo il KO contro l’Inter
Giovanni Elkann ha chiamato Gravina dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter, spinto dalla delusione per la partita e dalla preoccupazione per il futuro della squadra. La telefonata si è concentrata sulle decisioni arbitrali e sulle possibili ripercussioni sulla classifica, evidenziando il nervosismo del patron di Exor. Nei giorni successivi alla sfida, Elkann si è mostrato deciso a chiedere chiarimenti ufficiali e a mantenere alta l’attenzione sulle questioni di giustizia sportiva.
Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare La Penna, chi è l’arbitro che ha deciso Inter Juve: in passato era stato anche sospeso dalla Can! Tutti i suoi scheletri nell’armadio Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Telefonata di Elkann a Gravina dopo la sconfitta della Juve contro l'Inter
Giovanni Elkann ha chiamato Gravina subito dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter, stando a quanto si è appreso.
Inter Juve, follia nel tunnel: Spalletti contro Marotta e la furia di Comolli contro l’arbitro. Il retroscena
Durante il match tra Inter e Juventus, Spalletti si è scagliato contro Beppe Marotta nel tunnel, accusandolo di comportamenti provocatori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Furia Juve contro La Penna: Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo. E' inaccettabile; Furia Juventus, Comolli e Chiellini durissimi: Non si può parlare di calcio, è stato inaccettabile; Polemiche dopo Inter Juve, Spalletti si scaglia contro l'arbitro nel tunnel.
Furia Juventus, Comolli e Chiellini durissimi: Non si può parlare di calcio, è stato inaccettabileLa Juventus ha parlato nel post gara a fine derby d'Italia con l'Inter presentandosi con Comolli e Chiellini che hanno tuonato in diretta TV: Imbarazzante ... fanpage.it
Errore rosso a Kalulu, Zielinski al 90'. La Gazzetta dello Sport: Fuga Inter, furia JuveÈ stato un Derby d'Italia con i fiocchi quello tra nerazzurri e bianconeri ieri sera a San Siro, anche se sull'1-1 l'arbitro La. tuttomercatoweb.com
La prima pagina della Gazzetta di oggi: FUGA INTER, FURIA JUVE facebook
Inter-Juve: a fine 1° tempo, al momento del rientro negli spogliatoi, sarebbe volata qualche parola grossa da parte di Spalletti nei confronti di Marotta. Da dietro, arriva come una furia Comolli che inizia ad inveire contro l'arbitro con epiteti irripetibili @Gazzetta_ x.com