Telefonata di Elkann a Gravina dopo la sconfitta della Juve contro l' Inter

Giovanni Elkann ha chiamato Gravina subito dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter, stando a quanto si è appreso. La telefonata è avvenuta in un momento di tensione, pochi minuti dopo il fischio finale del match, mentre i dirigenti bianconeri cercavano di capire come gestire la situazione. Elkann ha espresso la sua preoccupazione per l’esito della partita e ha chiesto chiarimenti sul ruolo della società nelle recenti vicende. La conversazione si è svolta in un clima di nervosismo, con i toni che sono rimasti molto diretti.

Il giorno successivo al Derby d'Italia, una battuta d'arresto importante ha spinto la Juventus a salire in campo anche sul piano istituzionale. In un contesto in cui la credibilità del campionato è al centro dell'attenzione, la proprietà ha scelto di intervenire direttamente per tutelare il lavoro sul campo e l'integrità del calcio nazionale. john elkann, presidente di exor, ha contattato personalmente gabriele gravina, presidente FIGC, per esprimere preoccupazioni riguardo all'andamento del campionato e agli episodi arbitrali che hanno coinvolto la squadra. La conversazione è stata finalizzata a chiarire i timori della proprietà e a sollecitare interventi concreti per ristabilire una cornice di regole credibile.

John Elkann, presidente di Exor, ha chiamato Gravina dopo che Kalulu è stato espulso con un cartellino rosso, un episodio che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi della Juve.

