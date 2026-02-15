Joey King è ufficialmente una Neutrogena girl | è lei la nuova ambassador del brand skincare

Joey King diventa la nuova ambassador globale di Neutrogena, scelta dal brand per il suo stile autentico e vicino ai giovani. La decisione nasce dalla voglia di connettersi con la Generazione Z e i Millennials, che cercano prodotti di skincare semplici e sinceri. La giovane attrice ha condiviso sui social le prime foto della campagna, che mostrano il suo viso naturale e senza trucco.

Neutrogena alza l'asticella del 2026 e sceglie un volto che parla a Gen Z e Millennials senza filtri: Joey King è la nuova brand ambassador globale. L'annuncio arriva insieme al lancio di Evenly Clear, la prima collezione anti-acne per adulti co-progettata con dermatologi. Traduzione: meno "tonici aggressivi", più scienza che funziona davvero. E sì, prezzi accessibili. Joey King nuova ambassador Neutrogena 2026: debutta Evenly Clear. Se siete cresciute con gli spot iconici delle modelle che si lavano il viso al lavandino, sapete già la vibe. Joey racconta di aver sognato quel momento da bambina, soprattutto dopo anni passati sui set con strati di make-up e detersioni infinite.