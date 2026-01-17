Tatcha, rinomato marchio di skincare giapponese di lusso, ha annunciato la nomina di Diane Kim come nuova CEO, con effetto dal 9 febbraio. La sua nomina rappresenta un passo importante per il brand, che continua a consolidare la propria presenza nel settore del cosmetico di alta qualità. Diane Kim porta con sé un’esperienza significativa, pronta a guidare Tatcha verso nuovi traguardi mantenendo l’impegno per l’eccellenza e l’autenticità.

Novità ai vertici del brand iconico di skincare di lusso giapponese. Tatcha ha infatti annunciato la nomina di Diane Kim come nuova amministratrice delegata, incarico che partirà ufficialmente il 9 febbraio. Kim succede a Mary Yee, che ha lasciato l’azienda nell’ottobre 2025. La nuova CEO ha dichiarato in una nota che il suo mandato sarà orientato ad una forte attenzione alla crescita internazionale. Infatti il suo obiettivo è ampliare la presenza di Tatcha sia in Regno Unito, che in Europa e Asia, rafforzando il posizionamento premium del brand e capitalizzando sull’attrattiva globale dei rituali di bellezza giapponesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Diane Kim è la nuova CEO dell’iconico brand skincare giapponese Tatcha

