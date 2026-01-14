Demi Moore è la nuova ambassador di Kérastase, un nome riconosciuto nel mondo dell’hairstyling. Con i suoi capelli corvini e il suo stile autentico, rappresenta perfettamente l’eccellenza e la cura che il brand promuove. La sua presenza rafforza l’impegno di Kérastase nel valorizzare la bellezza naturale e la salute dei capelli, offrendo prodotti di alta qualità e risultati visibili.

Chi meglio di Demi Moore, famosa anche per i suoi splendidi capelli corvini, potrebbe rappresentare un brand haircare? Tante colleghe, forse, ma nessuna come lei. L’attrice statunitense è stata appena nominata Global Brand Ambassador di Kérastase e non potrebbe esserne più felice. Bellezza over 60: Demi Moore e il rapporto con i suoi capelli. L ‘attrice statunitense, 63 anni – splendida negli scatti in bianco e nero della campagna che la vede protagonista e che sono stati realizzati a New York dai fotografi Inez e Vinoodh – si è detta «onorata» per questo nuovo ruolo. «Credo che nei capelli ci sia un’energia unica», ha dichiarato Demi Moore in una nota, « Incarnano le esperienze che abbiamo vissuto, la fiducia che abbiamo in noi stessi e la nostra individualità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'attrice è la nuova Ambassador di Kérastase, e non a caso: chi meglio di lei, con i suoi splendidi capelli, potrebbe rappresentare un brand haircare?

