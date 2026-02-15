Jebreal sul Nove | Lo scandalo Epstein coinvolge Trump ecco perché vogliono insabbiarlo
Jebreal ha detto che lo scandalo Epstein coinvolge anche Trump, perché teme che possa compromettere la sua immagine. La giornalista ha aggiunto che ci sono pressioni politiche per nascondere il caso, considerato troppo scomodo. Un esempio concreto è il silenzio dei media ufficiali, che evitano di approfondire le connessioni tra il presidente e il controverso imprenditore.
“Questa vicenda si lega a doppio filo all’amministrazione di Donald Trump, che starebbe cercando di affossare e, in qualche modo, insabbiare il caso per via dei suoi legami con Israele”. Lo ha dichiarato Rula Jebreal in collegamento con Accordi&Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, in onda ogni sabato sul Nove, commentando gli Epstein files. La giornalista ha proseguito: “Ci sono circa 6 milioni di email: ne sono state rilasciate 3 milioni, ma la maggior parte è oscurata. Quello che abbiamo visto, secondo gli analisti, è soltanto il 2% di queste e-mail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti discussi: Accordi e Disaccordi | Puntata 14 febbraio 2026; Nove, stasera ad Accordi e disaccordi Giordano Bruno Guerri, Rula Jebreal, Piergiorgio Odifreddi, Alessandro Sallusti; Guerri, Sallusti, Jebreal e Odifreddi ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 14 febbraio. Con Travaglio e Scanzi; Accordi e disaccordi stasera in tv, gli ospiti.
