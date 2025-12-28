Zelensky vola da Trump ma a Kiev scoppia il caso | lo scandalo corruzione coinvolge il partito del presidente
Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso negli Stati Uniti per un incontro cruciale con il presidente Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, dedicato al piano di pace per porre fine al conflitto con la Russia, a Kiev monta la pressione sul fronte interno a causa di un nuovo capitolo dello scandalo corruzione che coinvolge direttamente il Parlamento. Secondo quanto riportato dal Berliner Zeitung, l’agenzia anticorruzione ucraina Nabu ha annunciato sabato che i suoi investigatori sono stati ostacolati da agenti del Servizio di Sicurezza dello Stato durante perquisizioni nel edificio del Parlamento (Verchovna Rada). 🔗 Leggi su It.insideover.com
ZELENSKY RESTA SOLO, CONTRO TRUMP | CORRUZIONE INTERNA E FRONTE AL COLLASSO
