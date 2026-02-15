Jannik Sinner a Doha non rinuncia alle Olimpiadi di Milano Cortina | Ho cambiato gli allenamenti

Jannik Sinner torna in campo a Doha e svela la "febbre" per i Giochi di Milano Cortina: "Ho modificato gli allenamenti per guardare lo sci". Poi archivia il ko con Djokovic: "Perdere a volte fa bene, lavoriamo sui dettagli".🔗 Leggi su Fanpage.it

Jannik Sinner evita di rispondere sulla possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Jannik Sinner ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ritorna Sinner, c'è anche Alcaraz: le teste di serie dell'Atp di Doha; ATP Doha, Sinner debutta contro Machac: il tabellone; Quando gioca Sinner? Tabellone e avversari di Jannik all'Atp Doha; Tabellone ATP Doha 2026: torna Jannik Sinner, ma non è una passeggiata. Alcaraz fortunato.

ATP Doha, Sinner: Dalla sconfitta con Djokovic ho imparato molto. Quello che sta facendo Alcaraz è incredibileStiamo cambiando piccoli dettagli in campo, cose che richiedono un po’ di tempo per diventare naturali, ha ammesso Jannik Sinner da Doha ... ubitennis.com

Sinner mania a Doha: selfie, autografi e sorrisi. VIDEONel VIDEO la speciale accoglienza riservata a Jannik Sinner a Doha. Il tennista azzurro è stato accolto da tanti tifosi, concedendo selfie, autografi e sorrisi. L'esordio ci sarà domani, lunedì 16 feb ... sport.sky.it

Jannik Sinner Fans facebook

Quando gioca Sinner Tabellone e avversari di Jannik all'Atp Doha x.com